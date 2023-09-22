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В Пензенской области осужден бывший директор МКП, подписавший приказ о выплате себе надбавки за непрерывный стаж работы

09:30 | 22.09.2023 | Криминал

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Пенза, 22 сентября 2023. PenzaNews. Белинский районный суд Пензенской области назначил штраф бывшему директору муниципального казенного предприятия, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В Пензенской области осужден бывший директор МКП, подписавший приказ о выплате себе надбавки за непрерывный стаж работы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что летом 2020 года директор муниципального казенного предприятия, зная, что размер его должностного оклада определяется учредителем в лице администрации Белинского района Пензенской области, в соответствии с положением об оплате труда [...] ему не предусмотрена выплата стимулирующего характера в виде надбавки за непрерывный стаж работы, действуя вопреки требованиям нормативно-правовых актов, подписал соответствующий приказ о выплате себе данной надбавки. В период с июня 2020 года по апрель 2021 года он присвоил вверенные ему как руководителю предприятия денежные средства, незаконно получив выплату», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем отмечается, причиненный материальный ущерб бывший директор МКП возместил в полном объеме в ходе следствия.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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