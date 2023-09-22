В Мокшанском районе мужчина осужден за угрозы судебному приставу-исполнителю Криминал

Пенза, 22 сентября 2023. PenzaNews. Мокшанский районный суд Пензенской области назначил штраф 31-летнему мужчине, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в апреле 2023 года определением Мокшанского районного суда на имущество жителя города Пензы, в том числе автомобиль марки «Lada Kalina», наложен арест. На основании исполнительного листа в мокшанском районном отделении судебных приставов возбуждено исполнительное производство, в рамках которого начальник районного отделения – старший судебный-пристав начала проводить исполнительные действия по розыску имущества должника. В период с 20 по 23 мая 2023 года владелец автомашины с целью воспрепятствования производству исполнительных действий и исполнению решения суда, используя сотовый телефон, направил судебному приставу-исполнителю SMS-сообщение и осуществил несколько телефонных звонков, высказывая [...] угрозы причинением вреда здоровью. Учитывая агрессивное поведение мужчины, угрозы судебным приставом-исполнителем восприняты реально», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе следствия и судебного разбирательства вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.