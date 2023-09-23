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Житель Пензы, подобравший на улице чужой телефон, стал фигурантом уголовного дела о краже

12:04 | 23.09.2023 | Криминал

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Пенза, 23 сентября 2023. PenzaNews. Житель Пензы, подобравший на улице чужой телефон, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Житель Пензы, подобравший на улице чужой телефон, стал фигурантом уголовного дела о краже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, владелец потерял телефон на улице Экспериментальной в ночное время, а, вернувшись впоследствии на место, не обнаружил его.

«Сотрудники полиции выехали на место происшествия, опросили возможных свидетелей произошедшего», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозрение пало на 41-летнего местного жителя, который был доставлен в отдел полиции, где мужчина дал признательные показания.

«По его словам, он увидел потерянный телефон и не удержался от кражи. Убедившись, что его действий никто не будет видеть, он забрал чужое имущество и спрятал. После этого сдал похищенное мобильное устройство в пункт ремонта сотовых телефонов», — отмечается в тексте.

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