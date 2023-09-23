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Жительница Пензы лишилась 250 тыс. рублей после общения с «сотрудницей банка»

14:00 | 23.09.2023 | Криминал

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Пенза, 23 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 2003 года рождения лишилась 250 тыс. рублей после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что мошенники якобы пытаются оформить кредит на имя собеседницы.

Жительница Пензы лишилась 250 тыс. рублей после общения с «сотрудницей банка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, звонившая посоветовала пензячке самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет», что та и сделала.

«Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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