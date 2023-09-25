21:23:42 Понедельник, 25 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы, пытавшаяся убить внука, проведет 10 лет в колонии общего режима

17:00 | 25.09.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 25 сентября 2023. PenzaNews. 45-летняя жительница Пензы, пытавшаяся убить 10-месячного внука, проведет 10 лет в колонии общего режима.

Жительница Пензы, пытавшаяся убить внука, проведет 10 лет в колонии общего режима. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 25 марта 2023 года в городе Пензе женщина в состоянии алкогольного опьянения решила убить 10-месячного внука, раздражавшего ее своим криком и плачем, а после убийства сообщить его матери, что он задохнулся во сне. С этой целью она зажала ногами шею мальчика, лежащего с ней на диване, и начала сдавливать ее. В этот момент в комнату забежала мать ребенка, которая пресекла противоправные действия бабушки и забрала сына», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе следствия и судебного разбирательства женщина содержалась под стражей, ранее она привлекалась к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и мошенничество в сфере кредитования.

«Вступившим в законную силу приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказано в тексте.

Читайте также
В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 40 нетрезвых водителей В Сердобске подросток получил условный срок за кражу денег с банковской карты
В Сердобске водитель автомобиля «Kia Rio» сбил мужчину В Бессоновском районе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
Реальный срок грозит жителю Лунинского района, который поджег дом, чтобы побудить родственников переехать в новое жилье В Пензенской области ликвидированы лесные пожары на площади 2,2 га
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама