Жительница Пензы, пытавшаяся убить внука, проведет 10 лет в колонии общего режима Криминал

Пенза, 25 сентября 2023. PenzaNews. 45-летняя жительница Пензы, пытавшаяся убить 10-месячного внука, проведет 10 лет в колонии общего режима.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 25 марта 2023 года в городе Пензе женщина в состоянии алкогольного опьянения решила убить 10-месячного внука, раздражавшего ее своим криком и плачем, а после убийства сообщить его матери, что он задохнулся во сне. С этой целью она зажала ногами шею мальчика, лежащего с ней на диване, и начала сдавливать ее. В этот момент в комнату забежала мать ребенка, которая пресекла противоправные действия бабушки и забрала сына», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе следствия и судебного разбирательства женщина содержалась под стражей, ранее она привлекалась к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и мошенничество в сфере кредитования.

«Вступившим в законную силу приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказано в тексте.