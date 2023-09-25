В Сердобске подросток получил условный срок за кражу денег с банковской карты Криминал

Пенза, 25 сентября 2023. PenzaNews. 16-летний житель Сердобска Пензенской области получил условный срок за хищение денежных средств с банковской карты.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 2 апреля 2023 года несовершеннолетний, находясь в квартире своего знакомого на улице Ленина в городе Сердобске, воспользовавшись тем, что последний спит, без разрешения взял его банковскую карту. В течение двух последующих дней подросток, используя банковскую карту, приобретал продовольственные и иные товары в торговых точках городов Сердобска и Пензы. В результате он похитил более 27 тыс. рублей, причинив потерпевшему значительный ущерб», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем отмечается, что материальный ущерб виновный возместил владельцу банковской карты в полном объеме.

«Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.