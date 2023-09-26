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В Сердобске подросток получил условный срок за кражи

15:40 | 26.09.2023 | Криминал

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Пенза, 26 сентября 2023. PenzaNews. 17-летний житель Сердобска Пензенской области, совершивший две кражи, получил условный срок.

В Сердобске подросток получил условный срок за кражи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 2 апреля 2023 года в городе Сердобске несовершеннолетний зашел в гости к знакомому, который передал ему банковскую карту своего приятеля (потерпевшего), попросив приобрести спиртное и продукты питания. Молодой человек в течение дня с помощью банковской карты для себя и своих знакомых приобретал продовольственные и иные товары в магазинах города, похитив таким образом у потерпевшего около 6 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, в июне подросток похитил в одном из магазинов Пензы спиртное на общую сумму более 3 тыс. рублей.

«Материальный ущерб, причиненный в результате хищений, возмещен им в ходе следствия в полном объеме. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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