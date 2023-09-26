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Жительницу Заречного будут судить за причинение смерти знакомому

16:21 | 26.09.2023 | Криминал

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Пенза, 26 сентября 2023. PenzaNews. 43-летняя жительница Заречного Пензенской области предстанет перед судом за причинение смерти знакомому.

Жительницу Заречного будут судить за причинение смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 20 июня 2023 года обвиняемая пришла в гости к знакомому, проживающему в квартире на улице Комсомольской в городе Заречном. С ними в компании находился общий знакомый (потерпевший). В процессе распития спиртного утром следующего дня между обвиняемой и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого женщина взяла из своей сумки нож и нанесла оппоненту один удар», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что 40-летний мужчина скончался на месте происшествия.

«Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

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