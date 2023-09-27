Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке измельчителя веток Криминал

Пенза, 27 сентября 2023. PenzaNews. Житель Пензенского района 1960 года рождения стал жертвой мошенничества, пытаясь приобрести измельчитель веток.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, на одном из сайтов в интернете мужчина увидел информацию о продаже техники, договорился о покупке и доставке товара, перечислил на счет неизвестного лица около 34 тыс. рублей, однако измельчитель так и не получил.

В нем отмечается, что после перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.