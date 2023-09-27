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Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке измельчителя веток

09:34 | 27.09.2023 | Криминал

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Пенза, 27 сентября 2023. PenzaNews. Житель Пензенского района 1960 года рождения стал жертвой мошенничества, пытаясь приобрести измельчитель веток.

Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке измельчителя веток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, на одном из сайтов в интернете мужчина увидел информацию о продаже техники, договорился о покупке и доставке товара, перечислил на счет неизвестного лица около 34 тыс. рублей, однако измельчитель так и не получил.

В нем отмечается, что после перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.

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