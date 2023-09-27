Житель Пензы получил условный срок за применение насилия к сотруднику полиции Криминал

Пенза, 27 сентября 2023. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно назначено 40-летнему жителю Пензы, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 5 июля 2022 года в квартиру подсудимого в связи с порезом руки по вызову прибыла бригада скорой медицинской помощи. В связи с агрессивным поведением пострадавшего, [...] находящегося в состоянии опьянения, были вызваны сотрудники полиции. В присутствии правоохранителей злоумышленник попытался учинить драку с отцом. Полицейский роты патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пензе потребовал, чтобы мужчина прекратил свои противоправные действия и проследовал в больницу. [...] В ответ подсудимый нанес сотруднику полиции несколько ударов руками в область груди и ногой по ноге потерпевшего. Противоправные действия мужчины были пресечены полицейскими», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.