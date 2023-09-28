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Иностранец получил 6,5 лет колонии строгого режима за незаконное пересечение госграницы РФ

10:44 | 28.09.2023 | Криминал

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Пенза, 28 сентября 2023. PenzaNews. Наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено гражданину иностранного государства, который незаконно пересек госграницу РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Иностранец получил 6,5 лет колонии строгого режима за незаконное пересечение госграницы РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области во взаимодействии с УФСИН России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина 1986 года рождения. [...] Установлено, что осужденный, который является приверженцем террористической и экстремистской идеологии, незаконно пересек государственную границу Российской Федерации под иными установочными данными, прилетев авиарейсом из иностранного государства», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано отделением дознания и административной практики отдела пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово, приговор в законную силу пока не вступил.

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