Иностранец получил 6,5 лет колонии строгого режима за незаконное пересечение госграницы РФ Криминал

Пенза, 28 сентября 2023. PenzaNews. Наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено гражданину иностранного государства, который незаконно пересек госграницу РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области во взаимодействии с УФСИН России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина 1986 года рождения. [...] Установлено, что осужденный, который является приверженцем террористической и экстремистской идеологии, незаконно пересек государственную границу Российской Федерации под иными установочными данными, прилетев авиарейсом из иностранного государства», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано отделением дознания и административной практики отдела пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово, приговор в законную силу пока не вступил.