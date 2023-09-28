16:10:54 Четверг, 28 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 1 млн. рублей

13:27 | 28.09.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 28 сентября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1999 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 1 млн. рублей.

Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнице опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого женщина подала заявку на оформление в несколько банков и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере более 1 млн. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Олег Климанов проведет прямую линию 29 сентября Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке зимних шин
В Пензе водитель «Nissan Qashqai» сбил пожилого мужчину 47 преступлений выявлено в ходе акции «Сурский край – без наркотиков!»
Житель Пензы получил условный срок за применение насилия к сотруднику полиции В Заречном водитель автомобиля «Citroen» сбил ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама