Житель Пензы предстанет перед судом за убийство Криминал

Пенза, 28 сентября 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 54-летнего жителя Пензы в убийстве мужчины завершено.

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«По данным следствия, вечером 9 мая 2023 года обвиняемый распивал спиртное в квартире своего знакомого по улице Лядова в городе Пензе. В процессе распития алкогольных напитков мужчина уснул, в это время хозяин квартиры и еще один гость (потерпевший) включили музыку слишком громко, по мнению обвиняемого, чем мешали ему спать. На этой почве между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту один удар кухонным ножом в область живота. 51-летний пострадавший был госпитализирован, 12 мая он скончался в больнице от полученного колото-резаного ранения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что злоумышленник также обвиняется в неуплате средств на содержание нетрудоспособного сына, достигшего 18-летнего возраста, на основании вступившего в законную силу решения суда, общая сумма задолженности превысила 210 тыс. рублей.

«После задержания мужчина в ходе следствия содержался под стражей. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.