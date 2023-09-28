До пяти лет лишения свободы грозит жителю Городищенского района, который похитил церковный колокол Криминал

Пенза, 28 сентября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет грозит жителю Городищенского района Пензенской области, который проник на территорию храма и похитил колокол.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился настоятель одного из сельских храмов и заявил, что в ночное время из колокольни был украден колокол.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские получили объяснения, осмотрели место происшествия и обнаружили следы обуви предполагаемого преступника. [...] Подозрение стражей порядка пало на ранее судимого гражданина 1984 года рождения, проживающего в соседнем селе. Похищенное имущество было сдано в пункт приема металла, откуда впоследствии было изъято полицейскими», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.