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Житель Пензы по совету «сотрудника банка» перевел на чужие счета более 1,3 млн. рублей

11:58 | 29.09.2023 | Криминал

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Пенза, 29 сентября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1970 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 1,3 млн. рублей.

Житель Пензы по совету «сотрудника банка» перевел на чужие счета более 1,3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого мужчина подал заявки на оформление в четыре банка города и получил денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, он перечислил деньги в размере более 1 млн. 309 тыс. рублей на восемь банковских счетов, предоставленных злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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