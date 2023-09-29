Житель Пензы по совету «сотрудника банка» перевел на чужие счета более 1,3 млн. рублей Криминал

Пенза, 29 сентября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1970 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 1,3 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого мужчина подал заявки на оформление в четыре банка города и получил денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, он перечислил деньги в размере более 1 млн. 309 тыс. рублей на восемь банковских счетов, предоставленных злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».