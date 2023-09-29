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Житель Шемышейского района получил условный срок за кражу денег с банковской карты знакомого

13:39 | 29.09.2023 | Криминал

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Пенза, 29 сентября 2023. PenzaNews. Наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено 54-летнему жителю Шемышейского района Пензенской области, который похитил денежные средства с банковской карты знакомого.

Житель Шемышейского района получил условный срок за кражу денег с банковской карты знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что 29 мая 2023 года мужчина заехал к своему знакомому в село Наскафтым. На шкафу в коридоре он увидел банковскую карту хозяина дома, с которой накануне по просьбе ее владельца снимал денежные средства в банкомате и запомнил ее PIN-код. Злоумышленник забрал банковскую карту и в течение последующих двух дней снял в банкоматах со счета своего знакомого 15 тыс. рублей. На звонок обнаружившего пропажу денег потерпевшего с вопросом о нахождении у него карты ответил, что ничего о ней не знает», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в ходе предварительного расследования мужчина вину признал, ущерб возместил, в суде от дачи показаний отказался.

«С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.

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