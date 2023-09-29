Завершено расследование дела по обвинению бывшего главврача земетчинской районной больницы в получении взяток Криминал

Пенза, 29 сентября 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению бывшего главного врача земетчинской районной больницы в получении взяток в крупном и особо крупном размерах завершено.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, летом 2022 года главный врач земетчинской районной больницы договорился с фактическим руководителем строительной организации и двумя его компаньонами по строительному бизнесу о передаче ему взятки в размере 2 млн. 200 тыс. рублей за заключение контракта на капитальный ремонт здания больницы и последующее беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Согласно достигнутой договоренности, 24 ноября 2022 года один из взяткодателей передал главному врачу больницы часть взятки, положив по его указанию 600 тыс. рублей в салон его служебной автомашины. Оставшуюся часть незаконного вознаграждения взяткодатели должны были передать ему после подписания акта о приемке выполненных работ и полной оплаты в рамках заключенного контракта», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что непосредственно после передачи денег взяткодатель и взяткополучатель были задержаны сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области, денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

«В ходе расследования уголовного дела выявлено еще одно преступление коррупционного характера: с августа по сентябрь 2022 года главный врач районной больницы получил от одного из фигурантов уголовного дела — индивидуального предпринимателя — взятку в виде денег в размере 250 тыс. рублей и оказания ему услуг имущественного характера в виде проведения ремонтных работ в котельной по месту его жительства на сумму 88 тыс. рублей за беспрепятственное подписание акта о приемке выполненных работ по еще одному контракту на выполнение капитального ремонта одного из зданий больницы», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, предпринимателю предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов дачи взятки должностному лицу в крупном и особо крупном размерах, двум его соучастникам — в даче взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

«В ходе следствия бывший главный врач больницы находился под домашним арестом. В целях обеспечения исполнения приговора и возможной конфискации имущества на денежные средства взяткополучателя, недвижимое и движимое имущество взяткодателей (земельные участки, нежилые здания, жилые помещения и автомобили) наложен арест на сумму более 30 млн. рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила Татьяна Махницкая.