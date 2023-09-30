Жительница Волгограда обвиняется в оформлении кредитов по поддельному паспорту в Пензе Криминал

Пенза, 30 сентября 2023. PenzaNews. 39-летняя жительница Волгограда обвиняется в совершении в Пензе четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Как установлено предварительным расследованием, злоумышленница с использованием сети интернет приобрела подложный паспорт гражданина Российской Федерации с вклеенной в него своей фотографией, после чего [...] на попутных автомобилях приехала из Волгограда в Пензу, где 28 октября 2021 года оформила в трех банках и одной микрофинансовой организации займы на суммы от 7 тыс. до 119 тыс. рублей, а всего на 297 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, согласно обвинительному заключению, женщина не собиралась исполнять взятые на себя обязательства, поддельный паспорт выбросила, вернулась с деньгами домой и потратила их на погашение долгов, продукты и одежду.

«Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №2 Железнодорожного района Пензы», — уточняется в тексте.