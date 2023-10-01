Жительница Пензы лишилась более 4 млн. рублей после общения с «финансовым менеджером» Криминал

Пенза, 1 октября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1975 года рождения лишилась более 4 млн. рублей, попавшись на уловку мошенника, который выдал себя за финансового менеджера и предложил заработать на инвестициях.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, общение проходило в приложении WhatsApp, где злоумышленник объяснил порядок получения дохода и предложил перечислить деньги.

«После этого гражданка беспрекословно выполнила все указания [...] и, осуществив четыре транзакции, перевела более 4 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».