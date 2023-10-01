18:08:51 Воскресенье, 1 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке насосного оборудования

12:13 | 01.10.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 1 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1967 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке насосного оборудования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке насосного оборудования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданин рассказал, что в сети интернет оставил заявку о покупке насосного оборудования. Через некоторое время ему на электронную почту пришло сообщение с расчетом стоимости. [...] С помощью мобильного банка мужчина перечислил на счет неизвестного лица почти 1 млн. рублей, однако товар так и не получил», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что покупатель связался с компанией, осуществляющей поставку оборудования, но там его заявку не получали.

«Гражданин осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отмечается в тексте.

Читайте также
Жительница Пензы лишилась более 4 млн. рублей после общения с «финансовым менеджером» Жительница Волгограда обвиняется в оформлении кредитов по поддельному паспорту в Пензе
В Иссе подросток пострадал при опрокидывании скутера Зареченцу грозит реальный срок за хищение алкоголя из сетевого магазина
Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке зимних шин В Пензе водитель «Nissan Qashqai» сбил пожилого мужчину
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама