Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке насосного оборудования Криминал

Пенза, 1 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1967 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке насосного оборудования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Гражданин рассказал, что в сети интернет оставил заявку о покупке насосного оборудования. Через некоторое время ему на электронную почту пришло сообщение с расчетом стоимости. [...] С помощью мобильного банка мужчина перечислил на счет неизвестного лица почти 1 млн. рублей, однако товар так и не получил», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что покупатель связался с компанией, осуществляющей поставку оборудования, но там его заявку не получали.

«Гражданин осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отмечается в тексте.