Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 90 тыс. рублей Криминал

Пенза, 2 октября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1966 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 90 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнице перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого женщина, воспользовавшись банкоматом, перечислила деньги в размере 90 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».