Житель Городищенского района арестован за причинение смерти по неосторожности и применение насилия в отношении представителя власти Криминал

Пенза, 2 октября 2023. PenzaNews. 30-летний житель Городищенского района Пензенской области обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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«По данным следствия, вечером 24 сентября 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вместе с сожительницей прибыл в центральный парк города Городище для выяснения отношений с матерью соседки его знакомого из-за конфликта, имевшего место в начале сентября. При встрече обвиняемый нанес сожителю женщины не менее одного удара рукой по лицу, от чего последний, потеряв равновесие, упал и ударился головой об асфальт. 44-летний пострадавший был госпитализирован, скончался в больнице от черепно-мозговой травмы 27 сентября. Несколькими днями ранее обвиняемый в Городище применил насилие к старшему полицейскому взвода полиции регионального управления Росгвардии, прибывшему для оказания помощи сотрудникам ДПС, остановившим водителя легкового автомобиля – знакомого злоумышленника. Обвиняемый нанес представителю власти один удар рукой в область плеча, от чего тот упал, а затем обхватил его шею руками, высказывая в его адрес угрозы применения насилия. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Ранее мужчина был судим за убийство, из исправительного учреждения освободился в январе 2023 года. Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы», — сказала собеседница агентства.