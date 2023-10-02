В Пензе два молодых человека осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков Криминал

Пенза, 2 октября 2023. PenzaNews. Суд в Пензе назначил 10,5 лет и 3,5 года лишения свободы двум молодым людям за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

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«Следствием и судом установлено, что в феврале 2023 года 21-летний житель Мокшанского района в одном из баров познакомился с 17-летним подростком. Несовершеннолетний рассказал, что зарабатывает путем участия в незаконном сбыте наркотиков. Они договорились вдвоем осуществлять функции курьеров. В конце февраля 2023 года после получения в мессенджере сведений о месте нахождения оптовой «закладки» массой более 34 граммов они вдвоем забрали ее, привезли в квартиру по месту жительства несовершеннолетнего в Пензе и расфасовали наркотическое средство на более мелкие партии с целью дальнейшего сбыта. Они успели оборудовать тайник с одним свертком на территории города», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 28 февраля соучастники преступления были задержаны сотрудниками полиции, в ходе их личного досмотра и осмотра места жительства несовершеннолетнего было обнаружено и изъято более 80 свертков и гриппер-пакетов с наркотиком общей массой свыше 33 граммов, что является крупным размером.

«Приговором суда 21-летнему подсудимому назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы, соучастнику, достигшему на момент вынесения приговора совершеннолетия, — в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.