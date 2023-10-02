Жительница Пензы перечислила на «безопасный счет» 464 тыс. рублей Криминал

Пенза, 2 октября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1961 года рождения лишилась 464 тыс. рублей после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником портала «Госуслуги», сообщил о взломе учетной записи и посоветовал перечислить деньги на «безопасный счет».

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«Женщина беспрекословно следовала инструкциям [...] и перевела сумму в размере 464 тыс. рублей. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».