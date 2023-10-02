Житель Пензы предстанет перед судом за угон автомобиля бывшего работодателя Криминал

Пенза, 2 октября 2023. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 40-летнего жителя областного центра, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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«По версии органа предварительного расследования, утром 27 июня 2023 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина решил воспользоваться автомобилем «ГАЗ-3302» своего бывшего работодателя без ведома последнего. Зная, что хозяин транспортного средства уехал на обед, злоумышленник подошел к стоявшему на территории строящегося объекта на улице Пролетарской автомобилю, присоединил клеммы к аккумулятору, завел машину и уехал с территории объекта. На улице Луговой он не справился с управлением и наехал на забор дома, после чего был задержан сотрудниками ДПС», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что вернувшийся на работу хозяин автомобиля обнаружил его пропажу, по записям с камер видеонаблюдения установил угонщика и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

«Обвиняемый вину признал и пояснил, что похищать автомобиль не собирался, планировал лишь отвезти лежавшие в его кузове ненужные хозяину дрова на свою дачу на Барковку. Разрешения на это он не спросил, потому что был в состоянии опьянения и понимал, что хозяин не разрешит ему воспользоваться автомобилем. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», — сказала собеседница агентства.