Жительница Пензы по совету незнакомца перевела на «резервный счет» 450 тыс. рублей Криминал

Пенза, 3 октября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1958 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником департамента по контролю за Центробанком и сообщил, что мошенники пытаются похитить с ее счета деньги, лишилась 450 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнице опередить злоумышленников и перевести деньги на «резервный счет».

«После этого женщина, воспользовавшись банкоматом, перечислила 450 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».