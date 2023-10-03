В Пензе мужчина предстанет перед судом за причинение смерти матери Криминал

Пенза, 3 октября 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 52-летнего жителя Пензы в причинении смерти матери завершено.

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«По данным следствия, в ночь с 28 на 29 июня 2023 года в квартире на улице Карла Маркса в Пензе обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе бытового конфликта нанес матери несколько ударов руками по голове. На следующий день женщина была госпитализирована и скончалась 7 июля в больнице от полученной травмы головы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.