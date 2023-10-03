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Жителя Городищенского района будут судить за покушение на убийство сожителя падчерицы

17:01 | 03.10.2023 | Криминал

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Пенза, 3 октября 2023. PenzaNews. 31-летний житель Городищенского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство сожителя падчерицы.

Жителя Городищенского района будут судить за покушение на убийство сожителя падчерицы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 14 июля 2023 года между обвиняемым и сожителем его падчерицы произошел конфликт на почве того, что последний не помогает по хозяйству и нигде не работает. Вечером того же дня находившийся в состоянии опьянения обвиняемый встретился с молодым человеком на улице Железнодорожной в поселке Чаадаевка, чтобы высказать имеющиеся претензии. В ходе выяснения отношений злоумышленник с целью причинения смерти нанес потерпевшему два удара имевшимся при себе ножом в область груди и бедра, после чего покинул место происшествия, не предприняв попыток оказания ему помощи», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 24-летний пострадавший был госпитализирован, ему оказана квалифицированная медицинская помощь, в результате чего его жизнь удалось спасти.

«Жителю Городищенского района после задержания избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, публичное оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.

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