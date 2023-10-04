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Житель Саловки поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей

10:00 | 04.10.2023 | Криминал

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Пенза, 4 октября 2023. PenzaNews. Житель Саловки Пензенской области 1969 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 1 млн. рублей.

Житель Саловки поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнику опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Поверив лжеспециалисту, мужчина подал несколько заявок на оформление займов и получил денежные средства. После этого он перечислил деньги в размере более 1 млн. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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