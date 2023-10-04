В Пензенской области бывшего сотрудника уголовно-исполнительной инспекции будут судить за вымогательство и покушение на мошенничество Криминал

Пенза, 4 октября 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению бывшего старшего инспектора городищенского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Пензенской области в вымогательстве и покушении на мошенничество завершено.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН.

«По данным следствия, старший инспектор городищенского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН с октября по ноябрь 2022 года, испытывая личные неприязненные отношения к жителю Пензы, в ходе телефонных звонков и путем направления текстовых сообщений в мессенджере угрожал ему физической расправой с привлечением лиц из криминальной среды. В ноябре обвиняемый предъявил потерпевшему незаконное требование о передаче ему денежных средств в размере 800 тыс. рублей, вновь высказав угрозы применения в отношении него насилия. Мужчина, опасаясь высказанных угроз, согласился и передал обвиняемому требуемую сумму», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в декабре 2022 года, продолжая совершение противоправных действий, обвиняемый сообщил потерпевшему заведомо ложную информацию о наличии у него компрометирующих мужчину сведений, за нераспространение которых стал требовать 3 млн. рублей.

«Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, обратился в УФСБ России по Пензенской области. 28 декабря 2022 года обвиняемый направил на встречу курьера, не осведомленного о преступном умысле, который получил от потерпевшего пакет с муляжом денежных средств в размере 3 млн. рублей. Злоумышленник был задержан в тот же день в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий», — сказала Татьяна Махницкая.

Она отметила, что в ходе следствия обвиняемый содержался под стражей, имущественный ущерб в размере 800 тыс. рублей возмещен им в полном объеме.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила собеседница агентства.