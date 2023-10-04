17:10:43 Среда, 4 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области бывшего сотрудника уголовно-исполнительной инспекции будут судить за вымогательство и покушение на мошенничество

15:09 | 04.10.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 4 октября 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению бывшего старшего инспектора городищенского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Пензенской области в вымогательстве и покушении на мошенничество завершено.

В Пензенской области бывшего сотрудника уголовно-исполнительной инспекции будут судить за вымогательство и покушение на мошенничество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН.

«По данным следствия, старший инспектор городищенского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН с октября по ноябрь 2022 года, испытывая личные неприязненные отношения к жителю Пензы, в ходе телефонных звонков и путем направления текстовых сообщений в мессенджере угрожал ему физической расправой с привлечением лиц из криминальной среды. В ноябре обвиняемый предъявил потерпевшему незаконное требование о передаче ему денежных средств в размере 800 тыс. рублей, вновь высказав угрозы применения в отношении него насилия. Мужчина, опасаясь высказанных угроз, согласился и передал обвиняемому требуемую сумму», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в декабре 2022 года, продолжая совершение противоправных действий, обвиняемый сообщил потерпевшему заведомо ложную информацию о наличии у него компрометирующих мужчину сведений, за нераспространение которых стал требовать 3 млн. рублей.

«Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, обратился в УФСБ России по Пензенской области. 28 декабря 2022 года обвиняемый направил на встречу курьера, не осведомленного о преступном умысле, который получил от потерпевшего пакет с муляжом денежных средств в размере 3 млн. рублей. Злоумышленник был задержан в тот же день в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий», — сказала Татьяна Махницкая.

Она отметила, что в ходе следствия обвиняемый содержался под стражей, имущественный ущерб в размере 800 тыс. рублей возмещен им в полном объеме.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила собеседница агентства.

Читайте также
В Пензе задержан мужчина, который бил знакомого молотком, требуя 1 млн. рублей В Городищенском районе будут судить водителя грузовика, задавившего знакомого в поле
В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело Житель Саловки поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей
Полиция разыскивает водителя, который сбил пожилую женщину на улице Клары Цеткин Пензе и скрылся В Пензе мужчина предстанет перед судом за причинение смерти матери
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама