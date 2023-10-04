В Пензе задержан мужчина, который бил знакомого молотком, требуя 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 4 октября 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали в Пензе мужчину, который в ходе праздника, устроенного в гараже по случаю дня рождения, стал избивать знакомого молотком и требовать 1 млн. рублей.

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«В полицию с заявлением о преступлении обратился пензенец 1985 года рождения. Мужчина рассказал, что его знакомый помогает оформлять кредиты, но требует за это оплату в виде процентов от суммы займа. Потерпевший, зная о деятельности последнего, предложил ему посодействовать в этом вопросе и нашел человека, которому требовался крупный заем. После оказанной помощи с получением кредита заемщик платить проценты отказался и перестал выходить на связь. Из-за этого заявителю стали поступать звонки от знакомого, который потребовал деньги в размере 1 млн. рублей за оказанные услуги. Через некоторое время данный мужчина пригласил заявителя к себе в гараж, где он праздновал день рождения. При беседе у них снова произошла ссора из-за денег, в ходе которой именинник стал наносить потерпевшему удары молотком, требуя от того указанную сумму», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует, что пензенец выбежал из гаража, но злоумышленник помчался за ним: погоня продолжалась до тех пор, пока потерпевший не попросил помощи у прохожего, который разнял мужчин.

«После этого злоумышленник скрылся, а потерпевший отправился в отдел полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области был установлен гражданин 1988 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания и был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что за совершение вымогательства крупной суммы денег с применением насилия подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.