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В Пензе пожилая женщина после общения с «сотрудником банка» лишилась почти 300 тыс. рублей

17:55 | 04.10.2023 | Криминал

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Пенза, 4 октября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1940 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета неизвестные по доверенности пытаются снять все денежные средства, лишилась около 300 тыс. рублей.

В Пензе пожилая женщина после общения с «сотрудником банка» лишилась почти 300 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнице опередить мошенников и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого женщина, воспользовавшись банкоматом, перечислила деньги в размере почти 300 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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