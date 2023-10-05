До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из магазина 8 плиток шоколада и зубную щетку Криминал

Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности жителю Пензы 1998 года рождения, который похитил из магазина восемь плиток шоколада и зубную щетку.

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«Общая стоимость причиненного ущерба составила почти 4 тыс. рублей. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что совершил кражу из магазина, убедившись, что за ним никто не наблюдает. Похищенный товар мужчина спрятал под верхней одеждой и прошел мимо кассы», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует, что зубную щетку злоумышленник продал на одном из рынков неизвестному, а шоколад съел.

В пресс-релизе уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.