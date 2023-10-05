20:07:48 Четверг, 5 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из магазина 8 плиток шоколада и зубную щетку

11:51 | 05.10.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности жителю Пензы 1998 года рождения, который похитил из магазина восемь плиток шоколада и зубную щетку.

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из магазина 8 плиток шоколада и зубную щетку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общая стоимость причиненного ущерба составила почти 4 тыс. рублей. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что совершил кражу из магазина, убедившись, что за ним никто не наблюдает. Похищенный товар мужчина спрятал под верхней одеждой и прошел мимо кассы», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует, что зубную щетку злоумышленник продал на одном из рынков неизвестному, а шоколад съел.

В пресс-релизе уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Читайте также
«Термодом» станет резидентом «Сколково» В Мокшанском районе в ДТП пострадали четыре человека
В Пензе в ДТП пострадали три пешехода Жителя Кузнецка будут судить за причинение смерти знакомому
В Пензе пожилая женщина после общения с «сотрудником банка» лишилась почти 300 тыс. рублей На Олимпийской аллее в Пензе пройдет легкоатлетический кросс для медработников
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама