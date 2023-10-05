Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 243 тыс. рублей Криминал

Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1963 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился 243 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого мужчина, воспользовавшись банкоматом, перечислил деньги в размере 243 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».