20:08:18 Четверг, 5 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жителя Кузнецка будут судить за причинение смерти знакомому

13:45 | 05.10.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. 33-летний житель Кузнецка Пензенской области предстанет перед судом за причинение смерти знакомому.

Жителя Кузнецка будут судить за причинение смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь с 29 на 30 июня 2023 года обвиняемый находился в гостях у потерпевшего в квартире на улице Свердлова в Кузнецке. В процессе совместного распития спиртного между мужчинами возник конфликт на бытовой почве, хозяин квартиры попросил обвиняемого покинуть его жилище. Выяснение отношений продолжилось в подъезде и на улице: злоумышленник прижал потерпевшего к двери, надавив ему рукой в область шеи, нанес ему множественные удары руками по голове и плечу и не менее одного удара ногой по телу после того, как мужчина упал на землю. 60-летний потерпевший скончался в больнице 9 июля», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе следствия обвиняемый содержался под стражей.

«Ранее он уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и нанесение побоев. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.

Читайте также
«Термодом» станет резидентом «Сколково» В Мокшанском районе в ДТП пострадали четыре человека
В Пензе в ДТП пострадали три пешехода До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из магазина 8 плиток шоколада и зубную щетку
В Пензе пожилая женщина после общения с «сотрудником банка» лишилась почти 300 тыс. рублей На Олимпийской аллее в Пензе пройдет легкоатлетический кросс для медработников
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама