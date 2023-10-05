Жителя Кузнецка будут судить за причинение смерти знакомому Криминал

Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. 33-летний житель Кузнецка Пензенской области предстанет перед судом за причинение смерти знакомому.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь с 29 на 30 июня 2023 года обвиняемый находился в гостях у потерпевшего в квартире на улице Свердлова в Кузнецке. В процессе совместного распития спиртного между мужчинами возник конфликт на бытовой почве, хозяин квартиры попросил обвиняемого покинуть его жилище. Выяснение отношений продолжилось в подъезде и на улице: злоумышленник прижал потерпевшего к двери, надавив ему рукой в область шеи, нанес ему множественные удары руками по голове и плечу и не менее одного удара ногой по телу после того, как мужчина упал на землю. 60-летний потерпевший скончался в больнице 9 июля», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе следствия обвиняемый содержался под стражей.

«Ранее он уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и нанесение побоев. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.