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В Пензенском районе мужчина угрожал брату убийством, возбуждено уголовное дело

10:33 | 06.10.2023 | Криминал

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Пенза, 6 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензенского района 1983 года рождения угрожал брату убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензенском районе мужчина угрожал брату убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что накануне данный мужчина распивал спиртные напитки, после чего у него произошел скандал со своим братом. В ходе возникшей ссоры он начал угрожать убийством гвоздодером. [...] После инцидента потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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