В Пензе женщина обвиняется в убийстве сожителя матери Криминал

Пенза, 6 октября 2023. PenzaNews. 30-летняя жительница Пензы обвиняется в убийстве мужчины, который сожительствовал с ее матерью.

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«По данным следствия, вечером 28 сентября 2023 года в квартире на улице Антонова в Пензе между обвиняемой и сожителем ее матери, находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт. Женщина схватила нож и нанесла им один удар в область шеи потерпевшего. От полученного колото-резаного ранения он скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что судом по ходатайству следователя женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.