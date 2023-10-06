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В Пензе женщина обвиняется в убийстве сожителя матери

13:48 | 06.10.2023 | Криминал

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Пенза, 6 октября 2023. PenzaNews. 30-летняя жительница Пензы обвиняется в убийстве мужчины, который сожительствовал с ее матерью.

В Пензе женщина обвиняется в убийстве сожителя матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 28 сентября 2023 года в квартире на улице Антонова в Пензе между обвиняемой и сожителем ее матери, находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт. Женщина схватила нож и нанесла им один удар в область шеи потерпевшего. От полученного колото-резаного ранения он скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что судом по ходатайству следователя женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.

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