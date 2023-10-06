Житель Пензы, ударивший незнакомца веслом по голове, получил условный срок Криминал

Пенза, 6 октября 2023. PenzaNews. 57-летний житель Пензы, ударивший веслом по голове незнакомца, который без разрешения забрался в его лодку, получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

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«По делу установлено, что 9 июля на берегу Старой Суры пензенец в ходе ссоры с ранее незнакомым мужчиной [...] нанес лопастью лодочного весла один удар по голове незнакомца, причинив ему открытую черепно-мозговую травму. Вину подсудимый признал и пояснил, что приплыл на лодке к берегу и сходил в магазин. По возвращении увидел молодого человека, пытавшегося завести мотор его лодки. Он потребовал от незнакомца вылезти, однако тот начал нецензурно ругаться. В ходе словесного конфликта он [...] взял в руки металлическое весло, выгнал незнакомца из лодки, вытолкал по воде к берегу, где нанес ему удар лопастью весла по голове. В суде он извинился перед потерпевшим, частично возместил ему моральный вред в размере 5 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в свою очередь потерпевший в суде пояснил, что решил воспользоваться лодкой, чтобы нарвать водяные лилии, однако появился хозяин и возник конфликт; после удара веслом ему была сделана операция на черепе и установлена пластина.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. В пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 145 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.