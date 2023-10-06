В Пензе осужден молодой человек, купивший поддельное водительское удостоверение Криминал

Пенза, 6 октября 2023. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы назначил наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы 19-летнему жителю Пензенского района, который купил через интернет поддельное водительское удостоверение.

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«По делу установлено, что в октябре 2022 года молодой человек путем переписки в одном из интернет-приложений договорился с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о приобретении заведомо поддельного водительского удостоверения. Он выслал свою фотографию, перевел денежные средства на указанный собеседником банковский счет и через неделю получил с доставкой на дом поддельный документ», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, 12 марта 2023 года молодой человек поехал на автомобиле в Пензу, где за нарушение ПДД его остановил сотрудник ГИБДД, у инспектора возникли сомнения в подлинности предъявленного водительского удостоверения, в итоге оно было изъято.

«В судебном заседании молодой человек вину признал. В соответствии с позицией государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы. Поддельное водительское удостоверение суд постановил уничтожить», — сказала собеседница агентства.

«Приговор вступил в законную силу», — добавила она.