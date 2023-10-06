19:01:27 Пятница, 6 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе осужден молодой человек, купивший поддельное водительское удостоверение

17:47 | 06.10.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 6 октября 2023. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы назначил наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы 19-летнему жителю Пензенского района, который купил через интернет поддельное водительское удостоверение.

В Пензе осужден молодой человек, купивший поддельное водительское удостоверение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в октябре 2022 года молодой человек путем переписки в одном из интернет-приложений договорился с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о приобретении заведомо поддельного водительского удостоверения. Он выслал свою фотографию, перевел денежные средства на указанный собеседником банковский счет и через неделю получил с доставкой на дом поддельный документ», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, 12 марта 2023 года молодой человек поехал на автомобиле в Пензу, где за нарушение ПДД его остановил сотрудник ГИБДД, у инспектора возникли сомнения в подлинности предъявленного водительского удостоверения, в итоге оно было изъято.

«В судебном заседании молодой человек вину признал. В соответствии с позицией государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы. Поддельное водительское удостоверение суд постановил уничтожить», — сказала собеседница агентства.

«Приговор вступил в законную силу», — добавила она.

Читайте также
Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина Жительница Пензы лишилась денег при продаже картины
В Кузнецком районе «УАЗ» врезался в дерево, пострадал водитель В Пензенском районе мужчина угрожал брату убийством, возбуждено уголовное дело
Житель Пензы перечислил на «безопасный счет» 150 тыс. рублей В Пензе в ДТП пострадали три пешехода
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама