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Житель Пензы подозревается в умышленном повреждении автомобиля соседки

12:27 | 07.10.2023 | Криминал

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Пенза, 7 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1989 года рождения подозревается в умышленном повреждении автомобиля своей соседки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензы подозревается в умышленном повреждении автомобиля соседки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина разбил три стекла, чем причинил материальный ущерб гражданке в размере 72 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания, по его словам, произошедшее стало следствием ссоры с владелицей транспортного средства.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Умышленные уничтожение или повреждение имущества»]», — поясняется в тексте.

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