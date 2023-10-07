Житель Пензы подозревается в умышленном повреждении автомобиля соседки Криминал

Пенза, 7 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1989 года рождения подозревается в умышленном повреждении автомобиля своей соседки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Мужчина разбил три стекла, чем причинил материальный ущерб гражданке в размере 72 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания, по его словам, произошедшее стало следствием ссоры с владелицей транспортного средства.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Умышленные уничтожение или повреждение имущества»]», — поясняется в тексте.