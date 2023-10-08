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Житель Свердловской области подозревается в серии краж алкоголя из сетевых магазинов в Пензе

13:30 | 08.10.2023 | Криминал

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Пенза, 8 октября 2023. PenzaNews. Житель Свердловской области 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, подозревается в серии краж алкоголя из сетевых магазинов на территории Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Свердловской области подозревается в серии краж алкоголя из сетевых магазинов в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В начале сентября 2023 года в дежурную часть УМВД России по городу Пензе с заявлением о краже обратился сотрудник службы безопасности одного из сетевых магазинов. Заявитель указал на то, что неизвестный мужчина, находясь в торговом зале магазина, с полки стеллажа похитил три бутылки виски известных брендов. Ущерб, причиненный торговой сети, составил более 10 тыс. рублей. Действия злоумышленника были зафиксированы камерами видеонаблюдения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что личность подозреваемого была установлена, мужчина дал признательные показания.

«По его словам, он хотел выпить спиртного, но денежных средств на приобретение алкогольных напитков у него не было, в связи с этим он решил совершить указанное преступление. Похищенное употребил в одиночестве», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что данный гражданин подозревается в совершении аналогичного преступления из магазина этой же торговой сети, расположенного неподалеку.

«Тогда он похитил две бутылки виски стоимостью около 3 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем указано, что кражи были совершены с интервалом в один день.

Из сообщения следует, что в настоящее время житель Свердловской области находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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