Жительнице Пензы назначен судебный штраф за неправомерный доступ к компьютерной информации Криминал

Пенза, 9 октября 2023. PenzaNews. Мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа назначена жительнице Пензы 1993 года рождения за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области установлено, что злоумышленница, действуя из корыстной заинтересованности, осуществляла неправомерный доступ к охраняемой федеральными законами Российской Федерации компьютерной информации — персональным данным абонентов операторов связи, впоследствии оформляя без их согласия SIM-карты», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что размер назначенного судебного штрафа — 150 тыс. рублей.