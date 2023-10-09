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Житель Заречного стал жертвой мошенничества при продаже земельного участка

13:19 | 09.10.2023 | Криминал

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Пенза, 9 октября 2023. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1964 года рождения стал жертвой мошенничества при продаже земельного участка по объявлению в интернете.

Житель Заречного стал жертвой мошенничества при продаже земельного участка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, с мужчиной по телефону связалась неизвестная, которая сообщила о готовности приобрести участок и под предлогом перечисления задатка попросила продиктовать реквизиты банковской карты.

«После этого заявитель обнаружил, что ему пришло оповещение о поступление 100 тыс. рублей на его банковский счет. Собеседница пояснила, что перевела деньги ошибочно и нужно их вернуть. Впоследствии заявитель перевел мошеннице со своего банковского счета денежные средства. После этого выяснилось, что заявителю никаких денег не поступало и он перевел свои накопления злоумышленникам. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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