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Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда

14:59 | 09.10.2023 | Криминал

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Пенза, 9 октября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1979 года рождения, который похитил велосипед.

Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина и рассказала, что вечером оставила велосипед в подъезде, пристегнув его противоугонным тросом, однако утром на месте его не обнаружила.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец 1979 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что преступление совершил ночью. Похищенное имущество продал неизвестному лицу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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