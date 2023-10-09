Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда Криминал

Пенза, 9 октября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1979 года рождения, который похитил велосипед.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина и рассказала, что вечером оставила велосипед в подъезде, пристегнув его противоугонным тросом, однако утром на месте его не обнаружила.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец 1979 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что преступление совершил ночью. Похищенное имущество продал неизвестному лицу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.