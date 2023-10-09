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В Пензе завершено расследование дела по обвинению руководства акционерного общества в уклонении от уплаты НДС на сумму более 169 млн. рублей

17:49 | 09.10.2023 | Криминал

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Пенза, 9 октября 2023. PenzaNews. Следователи в Пензе завершили расследование уголовного дела по обвинению генерального директора и председателя совета директоров открытого акционерного общества, ранее занимавшего должность первого заместителя гендиректора, в совершении в зависимости от роли каждого уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В Пензе завершено расследование дела по обвинению руководства акционерного общества в уклонении от уплаты НДС на сумму более 169 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая, уголовное дело было расследовано отделом по расследованию особо важных дел при взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и УФНС России по Пензенской области.

«В ходе следствия установлено, что в период с апреля 2014 года по январь 2018 года руководство предприятия уклонилось от уплаты налога путем внесения в налоговые декларации и иные документы, представление которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений в виде сумм незаконных вычетов по налогу на добавленную стоимость по фиктивным взаимоотношениям с организациями, якобы привлеченными для оказания услуг в виде размещения рекламных материалов. Следствием установлено, что в действительности фирмы, фигурирующие в договорах, работы не выполняли, их осуществляли реальные поставщики рекламных услуг. [...] В общей сложности генеральный директор акционерного общества при пособничестве первого заместителя уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 169 млн. рублей, что является особо крупным размером. С учетом пеней бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 249 млн. рублей», — сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что благодаря принятым следствием мерам причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила Татьяна Махницкая.

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