В Пензе завершено расследование дела по обвинению руководства акционерного общества в уклонении от уплаты НДС на сумму более 169 млн. рублей Криминал

Пенза, 9 октября 2023. PenzaNews. Следователи в Пензе завершили расследование уголовного дела по обвинению генерального директора и председателя совета директоров открытого акционерного общества, ранее занимавшего должность первого заместителя гендиректора, в совершении в зависимости от роли каждого уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая, уголовное дело было расследовано отделом по расследованию особо важных дел при взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и УФНС России по Пензенской области.

«В ходе следствия установлено, что в период с апреля 2014 года по январь 2018 года руководство предприятия уклонилось от уплаты налога путем внесения в налоговые декларации и иные документы, представление которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений в виде сумм незаконных вычетов по налогу на добавленную стоимость по фиктивным взаимоотношениям с организациями, якобы привлеченными для оказания услуг в виде размещения рекламных материалов. Следствием установлено, что в действительности фирмы, фигурирующие в договорах, работы не выполняли, их осуществляли реальные поставщики рекламных услуг. [...] В общей сложности генеральный директор акционерного общества при пособничестве первого заместителя уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 169 млн. рублей, что является особо крупным размером. С учетом пеней бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 249 млн. рублей», — сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что благодаря принятым следствием мерам причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила Татьяна Махницкая.