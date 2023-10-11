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В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

10:52 | 11.10.2023 | Криминал

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Пенза, 11 октября 2023. PenzaNews. Житель деревни Карауловка Колышлейского района Пензенской области 1966 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что накануне данный мужчина находился у себя дома со своей сожительницей. У него с возлюбленной возник конфликт из-за переписки в социальной сети. [...] Мужчина приревновал ее и угрожал ей убийством ножом. После инцидента женщина обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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