В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 11 октября 2023. PenzaNews. Житель деревни Карауловка Колышлейского района Пензенской области 1966 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Полицейские выяснили, что накануне данный мужчина находился у себя дома со своей сожительницей. У него с возлюбленной возник конфликт из-за переписки в социальной сети. [...] Мужчина приревновал ее и угрожал ей убийством ножом. После инцидента женщина обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.