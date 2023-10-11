В Пензе возбуждено дело против подростка, который звонил с угрозами осуществления терактов на объектах инфраструктуры Криминал

Пенза, 11 октября 2023. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя Пензы 2006 года рождения, который звонил и отправлял сообщения с угрозами осуществления терактов на объектах инфраструктуры в пяти регионах страны.

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«Установлено, что подозреваемый [...] в период с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года совершил отправку 15 сообщений и сделал 30 звонков с угрозами осуществления террористических актов на объектах инфраструктуры пяти регионов России, в том числе на территории Пензы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что в отношении злоумышленника УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В пресс-релизе указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.