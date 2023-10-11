Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 355 тыс. рублей Криминал

Пенза, 11 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1960 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестный по доверенности снял деньги со счета и оформил заявку на кредит, лишился более 355 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику перевести средства на «безопасный счет».

«Воспользовавшись банкоматом, гражданин перечислил деньги в размере более 355 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».