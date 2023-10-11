В Пензенской области разыскивают мужчину по подозрению в совершении преступления сексуального характера Криминал

Пенза, 11 октября 2023. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области устанавливают личность мужчины, который подозревается в совершении преступления сексуального характера.

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«По данным следствия, ночью 17 августа 2023 года напротив дома №10 на улице Мясницкой в селе Засечном Пензенского района мужчина, применяя насилие к 28-летней девушке и угрожая ей ножом, пытался совершить насильственные действия сексуального характера. Преступный умысел не был доведен им до конца, поскольку потерпевшей удалось вырваться от него и убежать. Убегая с места происшествия, на улице Мясницкой она встретила незнакомых ей парня и девушку, которые проводили ее до дома», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в настоящее время следователями и криминалистами следственного управления совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие тяжкого преступления.

«Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 40-50 лет, рост 170-175 см, волосы светлые или седые, речь без акцента и дефектов. Был одет в темную одежду и кроссовки, при себе имел рюкзак черного цвета. Следственное управление обращается с просьбой к молодым людям, которые проводили потерпевшую до дома ночью 17 августа 2023 года после совершения преступления, и ко всем жителям города Пензы и области: при наличии информации о личности данного мужчины, его местонахождении или обстоятельствах совершенного преступления обратиться в региональное следственное управление по телефону: +7 (8412) 63-64-96 или в полицию по телефону 02», — сказала собеседница агентства.