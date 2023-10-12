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В Кузнецке мужчина угнал автомобиль знакомого и попал в ДТП

12:24 | 12.10.2023 | Криминал

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Пенза, 12 октября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит ранее судимому мужчине 1990 года рождения, который угнал автомобиль знакомого и попал на нем в ДТП в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке мужчина угнал автомобиль знакомого и попал в ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился местный житель и сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-2112», через некоторое время машина была обнаружена на улице после дорожно-транспортного происшествия.

«Полицейские выяснили, что накануне мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым, который, воспользовавшись оставленными без присмотра ключами, совершил угон автомашины. [...] Подозреваемый дал признательные показания. По его словам, он дождался пока его знакомый уснет, чтобы забрать ключи», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, автомобиль возвращен владельцу.

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